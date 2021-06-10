Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi

GAZİ NOGAY - Türkiye'den yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen çay ihracatı, 8 milyon 512 bin dolar kazandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Mayıs 2021 döneminde 104 ülkeye 2 bin 115 ton çay ihraç edildi.

Söz konusu ihracattan 8 milyon 512 bin 143 dolar gelir sağlandı. Belçika, Almanya, ABD, KKTC ve Fransa çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu. Bu dönemde Belçika'ya 3 milyon 613 bin 156, Almanya'ya 874 bin 682, ABD'ye 565 bin 805, KKTC'ye 396 bin 645 ve Fransa'ya 386 bin 128 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Lübnan, Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Litvanya, Şili, Hırvatistan, Uganda, Danimarka, Paraguay, Filipinler, Polonya, Mısır, Surinam, Gabon, Yeni Zelanda, Etiyopya, Sudan, Togo, Benin, Bahamalar, Panama, İspanya, Sierra Leone, Finlandiya ve Filistin'e de bu dönem çay gönderildi.

Yılın ilk 5 ayındaki çay ihracatı, 1639 ton çay karşılığı 6 milyon 369 bin 966 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 29, değerde yüzde 34 arttı.