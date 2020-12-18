YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çay saati ziyafete dönüşüyor! Milföy hamurundan 3 farklı tarif

Çay saati ziyafete dönüşüyor! Milföy hamurundan 3 farklı tarif

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çay saati ziyafete dönüşüyor! Milföy hamurundan 3 farklı tarif

Milföy genelde donmuş halde satılan, yağlı ve katmanlı bir hamur çeşidi. Ve bu lezzetli hamurla hem çeşit çeşit tuzlu ikram hem de tatlı yapmak mümkün. Biz bugün sizlerle kahvaltıları şenlendirecek, akşamüstü çaylarını renklendirecek sebzeli milföy tarifleri paylaşacağız.

Milföy hayat kurtaran bir malzeme. Buzluktan çıkıp çözdürdükten sonra çeşit çeşit ikramlık hazırlayarak hem misafirlerinizi hem de ev halkını sevindirebilirsiniz. Puf puf kabaran mis gibi milföy böreklerle çay saatini ziyafete dönüştürebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız sebzeli milföy tarifleriyle sebze yemeyen çocukları bile bu lezzete alıştırabilirsiniz!

MANTARLI MİLFÖY SARMA

Malzemeler

  • 1 paket milföy hamuru
  • 10-12 tane kültür mantarı
  • 1 orta boy soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2-3 kapya biber
  • 1 kase kaşar peyniri
  • 1 kase labne peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yumurta

Yapılışı

Milföyleri buzluktan çıkarıp çözdürün.
4 uzun milföy yaprağını biraz birbirlerinin üzerine binecek şekilde yan yana dizin. Böylece bir büyük dikdörtgen hamur elde edeceksiniz.
Soğanı doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz bir tavada kavurun.
Üzerine ince ince dilimlediğiniz mantarları ekleyin.
Kapya ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatları katın ve bütün sebzeler yumuşayana kadar kavurun.

Büyük milföy hamurunun tabanına labne sürün.
Hazırladığınız sebzeli iç harcı hamurun üzerine yayın.
Rendelediğiniz kaşarı da harcın üzerin ekleyin.
Rulo şeklinde sarın ve ikişer parmak kalınlığında parçalara bölün.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dilimleri dizin ve üzerlerine yumurta sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Bayılacaksınız!

SEBZELİ MİLFÖY TOPU

Malzemeler

  • 1 paket milföy hamuru
  • 1 bağ ayıklanmış, doğranmış ıspanak
  • 1 kuru soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 kase labne peyniri
  • Tuz ve baharatlar
  • 1 yumurta

Yapılışı

Milföy karelerini 4 eşit parçaya bölün.
Bir tavada zeytinyağı kızdırın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurun.
Soğanlar pembeleşince sarımsakları ve ıspanağı ekleyin.
Ispanak tamamen pişince tuzu ve baharatları katarak soğuması için bir kenara alın.
Soğuyan harcı labne ile güzelce karıştırın.
Böldüğünüz milföy hamurlarının ortalarına peynirli harçtan koyun.
Hamur parçalarını mantı dürer gibi kapatın.
Minik börekleri tepsiye dizin ve üzerine yumurta sürün.
200 derece fırında 30-40 dakika pişirin.
Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek de servis edebilirsiniz.

SEBZELİ ÇANAK BÖREK

Malzemeler

  • 10 adet kare şeklinde milföy hamuru
  • 2 tane közlenmiş bostan patlıcanın içi
  • 5-6 sap taze soğan
  • 1 çay bardağı ufalanmış peynir
  • 3 diş sarımsak
  • 1 bağ ince ince doğranmış dereotu
  • Tuz ve baharatlar
  • 1 yumurta

Yapılışı

Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve doğranmış taze soğanları biraz kavurun.
Üzerine sarımsağı ve baharatları ekleyin.
Son aşamada köz patlıcanları da tavaya alarak tüm malzemeleri güzelce kavurun.
Peyniri soğuttuğunuz harca ekleyin.
Kare şeklindeki hamurların ortasına hazırladığınız harçtan koyun.
Kenarlarını üzeri açık kalacak şekilde yukarı doğru kıvırın.
4 kenarın ortasına bir küçük kesik atın.
Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve 200 derece fırında pişirin.
Çiçek gibi açılan mis gibi böreklerin hazır!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Kırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımıKırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımı
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

İddialı yarışmacı elemeye kaldı! Ödül kazanan belli oldu

İddialı yarışmacı elemeye kaldı! Ödül kazanan belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Demet Akalın'dan Demet Şener'e övgü!

Demet Akalın'dan Demet Şener'e övgü!

Yasak Elma'da Şahika, Çağatay'ın evinde yakalanıyor!

Yasak Elma'da Şahika, Çağatay'ın evinde yakalanıyor!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Arancini nedir? Arancini nasıl yapılır? Arancini hangi ülkenin? Arancini tarifi

İtalyan mutfağının içli köftesi! Tadına doyamayacaksınız

Mascarpone nedir? Mascarpone nasıl yapılır?

Tiramisunun en leziz noktası! Bakın nasıl yapılıyormuş

Kırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımı

Kırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımı

Börülce nedir, faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

Sadece 115 kalori! Öyle faydaları var ki...

Ekşi ve tatlının muhteşem uyumu: Frambuazlı kek tarifi

Ekşi ve tatlının muhteşem uyumu: Frambuazlı kek tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.