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  4. 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol annesine veda etti

'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol annesine veda etti

19.12.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle bir döneme damga vuran Alpaslan Özmol’un annesi hayatını kaybetti. Vicdan Özmol, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol annesine veda etti

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan, 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol'un annesi Vicdan Özmol hayatını kaybetti.

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Acı haberi Özmol’un şimdilerde rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özmol, geçtiğimiz yıl babası Kaşif Coşkun Özmol’u da kaybetmişti. Vicdan Özmol’un cenazesi, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde, ikindi namazını müteakip kaldırılarak, Gemlik Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Vicdan Özmol’un cenazesine ailenin yakınları katıldı.

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