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Çayın yanında servis edilebilecek ağızda dağılan pratik dereotlu poğaça tarifi! Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

12.08.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah kahvaltınıza veya beş çaylarınızın yanına yakışacak, tam da ağzınıza layık bir dere otlu poğaça tarifi arıyorsanız işte doğru yerdesiniz. Yedikçe yedirten üstelik mayalanma derdi olmayan bu poğaça tarifimizi çok seveceksiniz. İşte çayın yanında servis edilebilecek ağızda dağılan dereotlu poğaça tarifi!

Çayın yanında servis edilebilecek ağızda dağılan pratik dereotlu poğaça tarifi! Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Büyük küçük demeden herkesin bayıla bayıla yediği dereotlu poğaça daha önce hiç bu kadar kolay bir tarifle hazırlanmamıştı. Mutfakta çok zamanınızı almayacak olan mayasız kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifini hem kahvaltı sofralarınıza hem de akşam üstü beş çaylarınıza kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yedikçe yedirten kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifimiz kapış kapış gidecek. İşte evinizde kolay ve pratik bir şekilde şipşak yapabileceğiniz dereotlu poğaça tarifi...

MALZEMELER

Yarım paket margarin ya da tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 paket kabartma tozu

Yarım demet dereotu

Alabildiğince un

İçi için;

Beyaz peynir

Kaşar

YAPILIŞI

Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifimiz için öncelikle hamur yoğurma kabımızı alalım. İçine margarin yada tereyağını, sıvıyağını, yoğurdu, yumurtayı ekleyelim ve güzelce malzemelerimizi karıştıralım. Daha sonra şekeri, tuzu, elma sirkesini, kabartma tozunu ekleyelim ve karıştıralım. Ardından azar azar kontrollü bir şekilde unu ekleyelim. Kıvamlı bir hamur elde edince, hamurun içine ince ince kıyılmış dereotu ekleyelim. Şimdi sıra geldi dereotlu poğaçalarımıza şekil vermeye. Şekil vermeden önce bir kabın içinde beyaz peyniri ve kaşar rendesini karıştıralım. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizde yuvarlayalım ve avcumuzun içinde açalım. Hamurun arasına peynir karışımımızdan koyalım ve hamurun kenarlarını peynirlerin taşmaması için iyice sıkıca kapatalım.

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