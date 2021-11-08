ÇAYKUR, çay satış mağazalarının 8'incisini Diyarbakır'da açıyor

RİZE (AA) - ÇAYKUR, doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunmak amacıyla oluşturduğu çay satış mağazalarının sekizincisini Diyarbakır'da açıyor.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaptığı açıklamada, kuru çayda satış ve pazar payını artırmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde temas ve incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çay çeşitlerinin tüketicilerin beğenisine sunulduğu çay satış mağazalarının 8'incisini Diyarbakır'da açacaklarını ifade eden Alim, şunları kaydetti:

"Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na, Rize onur konuğu olarak katılıyor. Biz de özel konuk olarak mağazamızı bölgedeki diğer tüm katılımcıların olacağı bir ortamda hizmete açacağız. Mağazalarımızda, yeni Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda yeşil çay çeşitlerinden maça çayı, detox, maça latte, hediyelik gurme çay ve yeni çıkaracağımız Farabi, Ayasofya, Diyarbakır keyif çayı gibi çaylar da tüketicilerin beğenisine sunulacak."

