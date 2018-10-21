Çaykur Rizespor 1 -1 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la yenişemedi: 1-1.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 41'de Boldrin'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Konyaspor, Jahovic'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 82'de atışı kullanan Makedon forvet skoru ilan etti: 1-1.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti.

ŞİKE TEPKİSİYLE ORTALIK KARIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Rizespor - Konyaspor maçının ardından saha karıştı.

Rizespor taraftarları, Trabzonspor'un eski oyuncusu Uğur Demirok aleyhine, son hafta Bursaspor'a yenilmeleri nedeniyle kendilerinin küme düştükleri sezonu hatırlatarak, "şike yapsana" şeklindeki tezahüratlarda bulundu ve Uğur da formasını çıkararak tribünlere gösterdi.

Bunun üzerine Rizespor'da Muriqi, Uğur Demirok'a tepki göstererek hareketini sonlandırması yönünde bir hamlede bulundu ve iki oyuncu birbirine girdi. Rizespor'dan Abdullah Durak da, iki oyuncuyu ayırmak için geldikten sonra sert bir müdahaleyle Uğur'un eline hamle yaptı ve maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesine gitti.