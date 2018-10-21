Çaykur Rizespor 1 -1 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la yenişemedi: 1-1.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 41'de Boldrin'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Konyaspor, Jahovic'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 82'de atışı kullanan Makedon forvet skoru ilan etti: 1-1.
Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti.
ŞİKE TEPKİSİYLE ORTALIK KARIŞTI
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Rizespor - Konyaspor maçının ardından saha karıştı.
Rizespor taraftarları, Trabzonspor'un eski oyuncusu Uğur Demirok aleyhine, son hafta Bursaspor'a yenilmeleri nedeniyle kendilerinin küme düştükleri sezonu hatırlatarak, "şike yapsana" şeklindeki tezahüratlarda bulundu ve Uğur da formasını çıkararak tribünlere gösterdi.
Bunun üzerine Rizespor'da Muriqi, Uğur Demirok'a tepki göstererek hareketini sonlandırması yönünde bir hamlede bulundu ve iki oyuncu birbirine girdi. Rizespor'dan Abdullah Durak da, iki oyuncuyu ayırmak için geldikten sonra sert bir müdahaleyle Uğur'un eline hamle yaptı ve maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesine gitti.
Bayarslan, uzun süre soyunma odasına giden Uğur Demirok'un tekrar sahaya çağrılmasını istedikten sonra pozisyonu tekrar izledi ve sert bir müdahale yapan Abdullah Durak'a kırmızı kart gösterdi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0 .
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada Petrucci’nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.
57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.
82. dakikada Jach’ın ceza sahası içinde Jahovic’e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic’in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1 .
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiler Konyaspor
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin Yalçın xx (Abdullah dk. 65 x), Jach xx, Petrucci xx (Gladkyy dk. 86 ?), Boldrin xxx, Brabec xx, Süleyman xx (Fink dk. 79 x), Ali Çamdalı xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Vedat xx
Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Mustafa, Emir Han, Koray, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Diagne xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Jevtovic xx (Traore dk. 71 x), Yatabare xx, Milosevic xx (Volkan dk. 86 ?), Uğur xx, Fofana x (Jahovic dk. 46 xx), Opanasenko xx, Skubic xx
Yedekler: Mahmut, Selim, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Boldrin (dk. 40 pen.) (Çaykur Rizespor), Jahovic (dk. 82 pen.)
Kırmızı kart: Abdullah (Çaykur Rizepsor)
Sarı kartlar: Orhan, Vedat (Çaykur Rizepsor)
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