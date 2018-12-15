Çaykur Rizespor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 42. dakikada Junior Fernandes'in golü ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rizespor, 51. dakikada Marvane Saadane ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 56'da Vedat Muriqi'nin golüyle skoru eşitledi.

Konuk ekip Alanyaspor, 77. dakikada Junior Fernandes ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi ve galibiyet fırsatını kaçırdı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 12'ye, Alanyaspor ise 17 puana çıktı. Rizespor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sol taraftan ceza sahsı içerisine ortasında, ön direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

14. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kale önünde defans oyuncuları topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içerisine ortasında, Taha Yalçıner etkili kafa vuruşu yapamayınca top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

23. dakikada Brabec'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Cisse'nin soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, N'Sakala'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Fernandes'in gelişine altıpas üzerinde vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.