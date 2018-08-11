Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa (Maç özeti)

Kasımpaşa, Rizespor maçını 2-0 geriden gelip kazanarak Spor Toto Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapmış oldu.
Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, 33. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, Robin Yalçın'ın 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Kasımpaşa, 75. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'nın Austria Wien'den kiraladığı Tarkan Serbest, 81. dakikada sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Kasımpaşa'da Abdul Rahman Khalili, 90+3'te attığı frikik golüyle maçı kazandırdı.
Çaykur Rizespor ilk haftayı puansız kapatırken. Kasımpaşa 3 puanla başladı. Rizespor, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alparslan Dedeş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (Dk. 83 Abdullah Durak), Umar (Dk. 76 Süleyman Koç), Samudio, Muric
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau, Sadiku, Khalili (Dk. 90+5 Hakan Demir), İlhan Depe (Dk. 65 Tarkan Serbest), Eduok (Dk. 59 Özgür Çek), Trezeguet, Diagne
Goller: Dk. 33 Samudio, Dk. 54 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor) Dk. 74 Diegne (penaltıdan), Dk. 80 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Khalili (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 29 Saadane, Dk. 47 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
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