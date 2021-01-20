Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK (Maç Sonucu)

Karşılaşma yoğun kar yağışının altında oynandı.

42'de sol kanattan ev sahibi takımda rakip ceza alanına gönderilen topu Doğan göğsüyle indirdi, Skoda penaltı noktası civarında bekletmeden dönerek vurdu ve takımını öne geçirdi.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54'te Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından Djilobodji'nin elle oynadığına karar vererek beyaz noktayı gösterdi. Milan Skoda penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

89'da yeniden penaltı kazanan ev sahibi takımda Samudio skoru 3-0'a getirdi.

Çaykur Rizespor 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 24 yaptı. Son 3 maçında 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

Konuk ekibin yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto mücadeleyi tribünden talip etti. Marius Sumudica'yı açıklayan Çaykur Rizespor'da Rumen teknik adam saha kenarında yer almadı.

