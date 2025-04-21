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  4. Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olmuşlardı! Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Galatasaray maçı çağrısı!

Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olmuşlardı! Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Galatasaray maçı çağrısı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 15:24
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Eyüpspor'un başarılı hocası Arda Turan, Rizespor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından mücadeleyi değerlendirirken önümüz hafta oynanacak zorlu Galatasaray maçına dair de bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olmuşlardı! Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Galatasaray maçı çağrısı!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rizespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Turan değerlendirmesinin sonunda 33. haftada oynanacak olan kritik Galatasaray karşılaşmasına da değinirken bir çağrıda bulundu.

MAÇIN HAKEMLERİNE TEBRİK

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"Çaykur Rizespor'u ve İlhan Palut Hoca'yı performanslarından ve mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Maçın hakemlerini tebrik ederim. Ümit Hoca iletişime açık, iyi niyetli bir şekilde maçı yönetti. Fauller ve temas seviyesini yükseltmezsek Türk futbolunun kalitesini yükseltemeyiz. Onlardan ricam bunlara dikkat ederlerse futbolumuz adına daha iyi olacak.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

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Maçı kaybettiğimiz için açıkçası çok üzgünüm. Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda böyle oynadığınız bir maçı kaybetmemelisiniz. İlk yarıda üretkenlikten uzak olsak da topa sahip olduk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik, doğru oyunu oynadık. Oyunu çevirmek için elimizde olan bütün hamleleri kullanmaya çalıştık. Umut Bozok'un elimizdeki tek forvet olması, formasyon olarak değişikliğe gidemememiz hamlelerimizi kısıtladı. Söyleyebileceğim tek bir şey var oyuncularımızın bizi getirdiği konum, verdikleri mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz.

GALATASARAY MAÇI ÇAĞRISI

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Önümüzdeki hafta ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray'a saygımız çok büyük. Benim de yetiştiğim yere karşı oynamamız duygusal olarak zor ama oyunun güzellikleri bunlar. Biz ikas Eyüpspor'un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün. Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz."

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