Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekibin Erzurum’daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize’de imza töreni düzenlenecek.

