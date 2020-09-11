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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtaki penaltı kararına tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile oynadığı sezonun ilk maçında 2-1 mağlup oldu. Başkan Hasan Kartal 85. dakikadaki penaltı kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Sosa 87. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımına maçı kazandırdı.

"BU HAKEMLERLE LİG BİTER Mİ?"

Kartal yaptığı açıklamada; "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. İki penaltıda da penaltınun olduğundan hakem de emin değil. Daha birinci maç, birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok ki! Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler." dedi.

Hasan Kartal açıklamalarının devamında; "Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok." dedi.

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