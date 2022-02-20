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Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

20.02.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör belli oldu. Tecrübeli isim Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ÇAYKUR RİZE'DEN AÇIKLAMA

"Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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