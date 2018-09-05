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Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada galibiyet alamayan ve 2 puanda kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılıyor... Karadeniz ekibinin bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında yeni teknik direktör için 3 aday; Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan maçın uzatma dakikalarında arka arkaya yediği 2 golle Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da yönetim teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Üzülmez’in istifasını isteyen Karadeniz ekibi hız kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladı. Milli maç arasında yeni hocayı takıma getirmek isteyen Rizespor’da bugün saat 17.00’de yapılacak yönetim kurulu toplantısında 3 isim üzerinde fikir alışverişi yapılacak.

Adaylar arasında bulunan Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu isimleri arasında bir tercih yapmak isteyen yeşil mavililer kritik toplantının ardından karar kıldıkları hocaya vakit kaybetmeden teklifte bulunacak. Şuanda herhangi bir takım çalıştırmayan ve sosyal medyada adaylar arasında gösterilen Ersun Yanal’ın ise kulüpte hiç gündeme gelmediği öğrenildi.

Yönetimde Aykut Kocaman isminin birinci öncelik olduğu ancak maliyet hesaplaması da yapması gereken Çaykur Rizespor’un alternatif olarak Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu ismini de masada tuttuğu öğrenildi. (SÖZCÜ)

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Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecekÇaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek
Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldıÇaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı
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