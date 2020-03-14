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Çaykur Rizespor'da Aminu Umar 6 ay yok

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.03.2020 19:59 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Çaykur Rizespor'da Aminu Umar 6 ay yok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçında ön çapraz bağları kopan Umar Aminu, ameliyat oldu.

Başarılı geçen bir operasyonun ardından oyuncunun 6 ay sonra yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.

(DHA)

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