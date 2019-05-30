SPOR

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran İsmail Kartal, son olarak MKE Ankaragücü'nün başında görev yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Rizespor'da Rıza Çalımbay iddiasıRizespor'da Rıza Çalımbay iddiası
Okan Buruk kararı resmen açıklandı!Okan Buruk kararı resmen açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ismail kartal Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi

Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi

'Seneye Süper Lig'e döneceğiz'

'Seneye Süper Lig'e döneceğiz'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

Rizespor'da Kartal dönemi

Çaykur Rizespor’da Rıza Çalımbay iddiası

Rizespor'da Rıza Çalımbay iddiası

Okan Buruk kararı resmen açıklandı!

Okan Buruk kararı resmen açıklandı!

Hasan Kartal: Vedat Muriç'e Toulouse'tan teklif geldi

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Tahkim Kurulu, Rizespor - Galatasaray maçının tekrar edilmeme kararını onadı

Rizespor'un talebine Tahkim'den ret

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.