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Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 13.01.2021 16:05 | Son Güncelleme

Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından haksız fesih gerekçesiyle, oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası vermişti.

Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, 2016'da Kayseri Erciyesspor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın bonservis bedelinin ilgili kulübe ödenmediği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Kulübümüzle Kayseri Erciyesspor arasında akdedilen profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transfer sözleşmesi gereğince teminat olarak Kayseri Erciyesspor'a 1 milyon Euro bedelli teminat senedi verilmiştir. Dönemin Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in görevden ayrılması esnasında söz konusu senedi önce şahsına, ardından kendi şirketi adına ciro ederek kulübümüz aleyhine haksız ve hukuka açıkça aykırı olarak ihtiyati haciz başvurusunda bulunmuştur. Bu gelişme üzerine kulübümüz dava açıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince 1 milyon Euro icra müdürlüğüne ödenmiştir. Yargılama ardından ise iş bu bedel Ziya Eren'in şirketi olan alacaklıya ödenmiştir. Konuyla ilgili açılan dava halen Yargıtay incelemesindedir. Konu yargıya intikal etmiş ve kalan bakiyenin asıl hak sahibinin Kayseri Erciyesspor kulübü mü yoksa Ziya Eren mi olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kayseri Erciyesspor kulübü ile eski başkanları Ziya Eren arasındaki hukuki ihtilaf nedeni ile 200 bin Euro'nun kime ödeneceği ihtilaflı haldedir ve mahkeme süreci devam etmektedir. Yargılamaların devam ettiği ortamda kulübümüzün Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili borcunu ödemediğini savunmak 'kamuoyunu yanlış yönlendirmek' gibi kötü bir niyet oluşturmaktadır. Ziya Eren ve eski kulübü arasındaki ihtilaf açıktır. Haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin perdelenmeye çalışılması amacına, Rizespor'un alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu beyan eder, kamuoyunun takdirine arz ederiz"

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