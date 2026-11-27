Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Beş golün atıldığı karşılaşmada son sözü uzatma dakikalarında gelen gol söyledi.

İLK YARIDA İKİ GOL ATILDI

Karşılaşmada perdeyi 22. dakikada Qazim Laçi açtı ve Çaykur Rizespor'u öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Claudio Winck'in kaydettiği golle skoru eşitledi.

İKİNCİ YARIDA HEYECAN ARTTI

Kasımpaşa, 47. dakikada Elson Mendes ile gol buldu. Mücadelenin 81. dakikasında Emrecan Bulut'un golüyle skor 2-2'ye gelirken, karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

SON SÖZÜ BORELLI SÖYLEDİ

Çaykur Rizespor, 90+1. dakikada Gennaro Borelli'nin attığı golle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karadeniz temsilcisi, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa 23 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti.