Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Konyaspor, son anlarda bulduğu golle kritik bir galibiyete imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, haftalardır beklediği çıkışı deplasmanda yakaladı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin 15. dakikasında Ianis Hagi'nin kaydettiği golle Alanyaspor öne geçti. Konyaspor ise bu gole 23. dakikada Jackson Muleka ile yanıt vererek skora denge getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

KAZANAN 90+7'DE BELLİ OLDU

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar ararken karşılaşmanın kaderi uzatma dakikalarında değişti. 90+7. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Konyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla üç maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Konyaspor, Alanyaspor deplasmanından çok önemli üç puanla ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Konyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.