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Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç için net tavır: 10 milyon Euro

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vadat Muriç’in transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç için net tavır: 10 milyon Euro

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç konusunun her gün her dakika konuşulmasından kulüp adına rahatsızlık duyduklarını belirterek, oyuncunun transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini dile getirdi. Bakır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmek istediklerini ve Vedat’ın Çaykur Rizespor’da kalmasından mutlu olacaklarını ifade etti.

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"3 RESMİ TEKLİF ALDIK"

Transferin önde isimlerinden Vedat Muriç için 3 resmi teklif aldıklarını açıklayan Bakır, "Bu teklifler Galatasaray, Fenerbahçe ve Fransa takımı Toulouse’den geldi. Vedat transferi açık arttırmaya döndü. Bu konudan kulüp olarak rahatsızız. Bizim bu konuda tavrımız net. Vedat ile ilgilenen kulüplerin bize başvurmaları gerekiyor. 'Vedat’ın fiyatı şudur, ancak bu kadar olur mu' gibi ifadelerle olayın kurban pazarlığı yapar gibi olmasını istemiyoruz. Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmekte kararlıyız. Bizim dışımızda gelişen pazarlıklar, konuşmalar bizi hiçbir şekilde bağlamıyor. Vedat çok değerli bir oyuncumuz. Biz ve şehir Vedat’ı çok seviyor. Vedat’ın bizde kalması bizi mutlu eder ancak illa da Vedat’ı kadrolarına katmak isteyen kulüpler varsa bu konu hakkında yapacakları bellidir. Kaliteye ulaşmak için fedakarlık yapmak gerek. Olayların her gün her saat konuşulur hale gelmesinden memnun değiliz" diye konuştu.

"HER MEVKİ İÇİN 2-3 ALTERNATİFLİ BİR LİSTEMİZ VAR"

Bakır, taraftarların transferde sabırlı olmasını isteyerek yeni sezonda herkesin keyifle izleyeceği bir kadro oluşturmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Bakır, "Hocamız İsmail Kartal ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal İstanbul’da ekibiyle beraber çalışıyor. Elimizde bir portföy var. Her mevki için 2-3 alternatifli bir listemiz var. Bu liste üzerine çalışıyoruz. Devre arası olduğu gibi yeni sezon öncesi de Rizespor’a herkesin keyifle izleyeceği ve beğeniyle karşılayacağı yeni oyuncular kazandıracağız. Bu konuda kararlı ve umutluyuz. Taraftarımıza en kısa zamanda yeni transferlerimizin müjdesini vermek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Vedat Muriç Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

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