SPOR
  4. Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı 6 aylığına kiraladı.

Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı 6 aylığına kiraladı.

Çaykur Rizespor, orta sahasını Denys Harmash ile güçlendirdi. Mavi yeşilli ekip, Ukraynalı milli futbolcu ile Denys Harmash'ı Dinamo Kiev'den sezon sonuna kadar kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı Antalya'ya geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ukrayna milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, milli takım forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yukatel Denizlispor'un Antalya kampıYukatel Denizlispor'un Antalya kampı
Kayserispor'un Antalya kampıKayserispor'un Antalya kampı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor denys harmash Transfer kiralık açıklama

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

G.Saray transferi resmen açıkladı!

G.Saray transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe Alanyasporlu yıldızın peşinde

F.Bahçe Alanyasporlu yıldızın peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor transferi resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal iddialı konuştu

Hasan Kartal iddialı konuştu

Marko Scepovic: Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum

''Neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum''

İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan

İsmail Kartal: Hedefimiz 3 puan

Samudio: Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz

Samudio galibiyet istiyor

"Takımların bu durumuna üzülüyorum"

Takımların bu durumuna üzülüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.