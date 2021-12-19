Çaykur Rizespor derin bir nefes aldı! Yeni Malatyaspor'u...

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

