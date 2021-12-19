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Çaykur Rizespor derin bir nefes aldı! Yeni Malatyaspor'u...

19.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor derin bir nefes aldı! Yeni Malatyaspor'u...

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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Çaykur Rizespor Yeni Malatyaspor
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