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Çaykur Rizespor Emir Dilaver'i transfer etti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 27.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Hırvatistan’ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Çaykur Rizespor Emir Dilaver'i transfer etti

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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