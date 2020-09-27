Çaykur Rizespor Emir Dilaver'i transfer etti

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA
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