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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışması yaptı.

Yeşil-mavililer antrenmanı, taktik çalışmasının ardından yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Ameliyatı sonrası tedavisine devam edilen Mendes, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

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