Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında penaltı iddiası

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan penaltı pozisyonu tartışma yarattı.
Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Rizesporlu Abarhoun ile hava topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi, hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
Fenerbahçe'de başta Ozan Tufan olmak üzere tüm futbolcular penaltı ile ilgili itirazlarını sürdürdüler ama karar değişmedi.
Eski hakem Erman Toroğlu pozisyonla ilgili olarak "Vedat Muriqi'nin pozisyonuna içeri gittim ve baktım. Rizeli oyuncu önce çıkıyor, topa vuruyor ama mecburen düşerken Vedat Muriqi'nin üstünde kalıyor. Bence hakemin kararı doğru, penaltı değil." yorumunu yaptı.
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