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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?

22.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, 22 Nisan Cuma akşamı oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Çaykur Rizespor da Fenerbahçe de maçı alarak haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Peki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte ayrıntılar...

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Ünlü hakemin hayatı ve biyografisi haberimizde...

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ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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