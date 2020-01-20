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Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı canlı izle | beIN Sports izle | Rize-Gençler canlı yayın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni mağlup etmenin planlarını yapıyor. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı canlı izle | beIN Sports izle | Rize-Gençler canlı yayın

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı ilk haftası Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ile son buluyor. Ligde 20 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 18 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İki takımın taraftarları bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu önemli karşılaşmayı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele saat 20:00'da başlayacak. Bu maçı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

ÇAYKUR RİZESPOR'UN KONUĞU GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 18. haftanın kapanış maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Başkent temsilcisi, sezonun ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNCE ÇIKAN BİLGİLER

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans gösteren Rizespor devreye 20 puanla girdi. Düşme potasındaki tüm takımların kaybettiği haftada kazanarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibi hafta içinde Galatasaray ile zorlu bir kupa maçı oynamıştı. Perşembe günü bu karşılaşmanın rövanşı için İstanbul’a gidecek Rizespor bu nedenle gücünü ekonomik kullanmak isteyecektir. Ev sahibinde Oğulcan Çağlayan ile Amedej Vetrih cezalıyken Marko Scepovic, Umar Aminu ve Yan Sasse’nin durumları şüpheli.

Sezon başında oldukça kötü bir sıralama giden Gençlerbirliği ise teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışa geçmiş ve ilk yarıyı düşme potasının 4 puan üzerinde tamamlamıştı. Deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup olarak devreye giren Ankara ekibi bu mücadelede iki kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında oyundan atılan Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ da Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Rizespor’un ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol oldu.
Gençlerbirliği’nin ligdeki son 7 maçı 2.5 gol üstü ve karşılıklı golle tamamlandı.
Gençlerbirliği’nin ligdeki son 5 maçının ilk yarılarında gol oldu.
Rizespor ligde 13 maçtır berabere kalmıyor.

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