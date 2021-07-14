Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferlerini bitirdi!

Tahir Kıran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla transferde flaş isimlere yönelen Çaykur Rizespor ’dan bombalar ardı ardına geliyor. Yeşil- Mavililer, ligde ilk 5’e oynayacak bir kadro kurmaya çalışıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim Fenerbahçe ’de sözleşmesi yenilenmeyen deneyimli sağ bek Gökhan Gönül’le her konuda anlaştı.

HAFTA SONU DUYURULACAK

Fenerbahçe’nin dün Gökhan ile yeni sezonda yola devam etmeyecekleri yolundaki açıklaması sonrası deneyimli savunma oyuncusunun Rize ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Tecrübeli sağ bek bu hafta sonu resmi imzayı atarak medyaya duyurulacak.

RONDON'DA GERİ SAYIM

Uzun bir süredir Salomon Rondon’un peşinden giden Çaykur Rizespor bu transferde de mutlu sona ulaşmak üzere. Çin’de bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratıyla ilgili son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Transferin birkaç güne kadar açıklanması gündemde. Çaykur Rizespor, Salomon Rondon’un yanına bir golcü daha almanın hesaplarını yapıyor.



