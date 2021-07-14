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Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!

14.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-laciverli yönetim, deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesi için 2 isim gündemde. Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncuların kulüplerinden haber bekliyor. Trabzonspor'un da istediği Sörloth'un, Kanarya'ya mesaj gönderdiği ve, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" dediği ifade edildi.

Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe 'de bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Yönetim, mutlak şampiyonluk hedefiyle kadroyu güçlendirmek için tam gaz temaslarını sürdürüyor.

"GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı. Fenerbahçe'nin bu cevaptan sonra yıldız futbolcu ile prensipte anlaştığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

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ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor 'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde.

Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'den birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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