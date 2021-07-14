Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi düğümü çözülüyor. Sporx'te yer alan habere göre; Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni kontrat için kulübüyle prensipte anlaştı.

Maaşında yüzde 50 indirime giden Messi için resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldızın, kulübün finansal durumu nedeniyle kaptan olarak böyle bir karar aldığı kaydedildi.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıktı. Süper yıldız, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Barça ile 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



