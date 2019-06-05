SPOR

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la sözleşme imzalayacak

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.06.2019 19:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la sözleşme imzalayacak

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Karadeniz ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.

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ismail kartal Çaykur Rizespor

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