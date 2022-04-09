Çaykur Rizespor, Konyaspor'u yıktı ve Fenerbahçe'yi sevindirdi!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. Çaykur Rizespor'un İttifak Holding Konyaspor'u konuk ettiği ve müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka, ikincilik yarışını ve küme düşme potasını oldukça yakından ilgilendiriyordu. Geriden gelen Rizespor, kritik bir galibiyet alarak kalan haftalar için umudunu arttırdı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 geriye düşmesine rağmen Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yannick Bolasie ve 77. dakikada Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 26. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

KONYASPOR, 2 KIRMIZI BİRDEN GÖRDÜ

Konyaspor'da Amilton 69. dakikada, Rahmanovic ise 90+6. dakiada kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. kez galip gelen Rizespor, puanını 29'a yükselterek 18. sırada yer aldı. Konyaspor ise 58 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer buldu.

FENERBAHÇE, KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Galatasaray maçından galibiyetle ayrılırsa puanını 59 yapacak ve ikinci sıraya yerleşecek.

Rizespor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

