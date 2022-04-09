SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Çaykur Rizespor, Konyaspor'u yıktı ve Fenerbahçe'yi sevindirdi!

Çaykur Rizespor, Konyaspor'u yıktı ve Fenerbahçe'yi sevindirdi!

09.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve ikinci sıra ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. 3 gol ile 2 kırmızı kartın bulunduğu karşılaşma, Rizespor'un geri dönüşü ve galibiyetiyle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor, Konyaspor'u yıktı ve Fenerbahçe'yi sevindirdi!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. Çaykur Rizespor'un İttifak Holding Konyaspor'u konuk ettiği ve müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka, ikincilik yarışını ve küme düşme potasını oldukça yakından ilgilendiriyordu. Geriden gelen Rizespor, kritik bir galibiyet alarak kalan haftalar için umudunu arttırdı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 geriye düşmesine rağmen Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yannick Bolasie ve 77. dakikada Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 26. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

73493b75f61d1f558c05d06493d33168

KONYASPOR, 2 KIRMIZI BİRDEN GÖRDÜ

Konyaspor'da Amilton 69. dakikada, Rahmanovic ise 90+6. dakiada kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. kez galip gelen Rizespor, puanını 29'a yükselterek 18. sırada yer aldı. Konyaspor ise 58 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer buldu.

FENERBAHÇE, KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Galatasaray maçından galibiyetle ayrılırsa puanını 59 yapacak ve ikinci sıraya yerleşecek.

Rizespor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
31 dakikada 3 penaltı golü attı! Tarihe geçti...31 dakikada 3 penaltı golü attı! Tarihe geçti...
Cüneyt Çakır transfer oldu!Cüneyt Çakır transfer oldu!
Maçların dakikası değişiyorMaçların dakikası değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı!

LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.