Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından

RİZE (AA) - Süper Lig'in son haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın çabuk pes ettiğini, daha iyi performans beklediği oyuncular olduğunu söyledi. Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligi galibiyet ile kapatmak, taraftarı mutlu etmek istediklerini ama başaramadıklarını belirtti. Sözleşmesi biten oyuncuların sakatlanma korkusu, 8 etkin oyuncunun sakatlıkları nedeni ile oynamadığını ifade eden Uygun, "Her şeye rağmen Süper Lig'deki en yüksek puan ile sezonu bitirdik. İnşallah yeni sezonda taraftarımızın arzuladığı, yüreği ile sahada bütün mücadelesini verecek bir futbolcu kadrosunu kurmak, başarı hikayesini yazmak tüm hayalimiz." dedi. Sözleşmesi devam edip ayrılmak isteyen, sözleşmesi bitip devam edecek oyuncular olduğuna değinen Uygun, "Süreci doğru şekilde planlayıp 27 veya 28 Haziran'da sezonu açıp kadromuzu planlamış oluruz. Beş genç futbolcu kardeşimiz kiralık, kendi evlatlarımızı takıma dahil edeceğiz. Yabancı sürecini TFF'nin verdiği karar doğrultusunda şekillendireceğiz. 11 yabancımız var. Bütün çalışmaları yapıp gidecek kalacakların raporunu verdik. Bundan sonraki süreci Sayın Başkanımız, sportif direktörümüz ile yönetip yeni sezona mutlu girmek istiyoruz." diye konuştu.

Bazı şeylerin istediği gibi gitmediğine ve kadroyu kendisinin kurmadığına aktaran Uygun, "Daha iyi performans beklediğim oyuncular vardı. Rizespor kaybetse bile bu kadar çabuk pes etmez. Yapılan faulde sesimiz çıkmıyor. Kaybedilecek bir topun değeri var. Yeni sezonda sahada agresifliği mücadeleyi gösterecek oyuncularla devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Uygun, sezon içerisinde takımın haksız eleştirilere uğradığının altını çizerek, "Rizespor forması çok değerlidir. Hiç kimse eleştiremez, onu giyen herkes yüreği ile mücadele eder. Birilerinin egolarını tatmin ettiğinde Rizepsor sevdalılarının onlara gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. - Aykut Kocaman: "Zaman zaman baskı yedik ama 2-0 bitti" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son derece rahat, sıkıntısız bir maçın oynandığını söyledi. İki takımın da maçı kazanıp birkaç basamak daha yükselmek isteği ile sahaya çıktığını vurgulayan Kocaman, "Son 6 haftada 5 gol atarak 12 puan aldık. Rakibimiz Rizespor 2.5 gol ortalamasına sahip takım. Gol yollarında üretken bir takım ama aynı zamanda çok gol yiyen bir takım ile oynadık. Kontrolü ele alıp kaleden uzak tutarsak skora yakın olacağımızı biliyorduk. Öne geçtik ama rakibe 15 dakikada 3 tane net fırsat verdik." şeklinde konuştu.