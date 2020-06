Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: "Sportif direktörlük sadece yönetme sanatı değil"

- "Sürpriz sonuçlar çıkacağını düşünüyorum"

Yılmaz Bal, ligde ilk maçlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıkacağını söyledi.

48 yaşındaki sportif direktör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre ara verilen ve 12 Haziran'da devam etmesi planlanan Süper Lig'e, Çaykur Rizespor olarak sakatlıklar dolayısıyla büyük talihsizliklerle başladıklarını hatırlattı.

Kalan bölüme çok iyi hazırlandıklarını ve takımda güzel bir birliktelik oluştuğunu bildiren Bal, "Biz hazırız, her maça aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıyoruz. Her zaman ilk maçlar zordur. Çok sürpriz sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Her takım için zor olacak. Birlikteliğimizle bu zorlu süreci aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kiralık yabancı oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili kurallarda bir boşluk var"

Yılmaz Bal, yurt dışından kiralık olarak gelen futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili kurallarda boşluk olduğunu belirtti.

Salgından dolayı mayıs ayında evlerine dönmeyi bekleyen oyuncuların 1-2 ay daha kendileriyle olacağını hatırlatan Bal, şunları kaydetti: