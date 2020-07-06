Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan penaltı tepkisi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dakikalarda kaybetmenin üzücü olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ünal Karaman, “Pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi de bizim adımıza üzücü. Genelde bir iki basit hatanın dışında takım savunmasında oldukça iyi olduğumuz bir müsabakaydı. Ama bazen bu hatalar pahalıya mal oluyor, özellikle böyle bir dakikanın içerisinde olması. Bugün verilen mücadelenin ve gösterilen emeğin puanla taçlanmasını sağlayacaktı, onun adına üzgünüm” dedi.

"BAŞKA MAÇLARI İZLERKEN DE BU POZİSYONLARDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaman, “Ama biz kural koyuculara da müdahalede olmalıyız. Eskiden derdik topun nereye gitmesi değil, elin topa gitmesi diye. Çünkü ceza sahası içerisinde insanlar koşarken, sadece benim için söylemiyorum tüm takımlar için söylüyorum, herkesin yapınca canı yanıyor. Daha koşarken oyuncu elini arkaya bağlayarak gidiyor. Bu insan doğasına ve fizik doğasına aykırı. Bunlarda belki bir düzenlemeye gidebilirler. İlla ki kural koyuculardan bunu beklememek lazım. Bu konuda biraz daha hassas olunabilir. Şahsen ben başka maçları izlerken de bu pozisyonlardan rahatsız oluyorum, ben bugün canım yandığım için bunu söylemiyorum” ifadelerini kullandı.