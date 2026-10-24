Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Pazartesi 19:00 Trabzonspor

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, ligde birbirlerine karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım için de sonuç oldukça önemli.

Lig Durumu Çaykur Rizespor 12. Trendyol Süper Lig O 8 G 3 B 1 M 4 P 10 8 Attığı Gol 11 Yediği Gol -3 Averaj Trabzonspor 4. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 1 M 2 P 16 18 Attığı Gol 5 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Çaykur Rizespor 8 / 11 Trabzonspor 18 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı ÇR Çaykur Rizespor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 0 / 3 Gol 0 – 6 T Trabzonspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 5 – 4

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 10 puanla 12. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Çaykur Rizespor M M B G M tüm kulvarlar Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M Trabzonspor G G G M G tüm kulvarlar Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ederek 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise son 5 maçından 4 galibiyet alarak 4. sırada bulunuyor ve form durumuyla öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular Çaykur Rizespor 4 eksik Attila Mocsi Can Bozdoğan Ahmed Kutucu Khusniddin Alikulov Trabzonspor 9 eksik Okay Yokuşlu Ruslan Malinovskyi Arseniy Batagov Paul Onuachu Mustafa Eskihellaç Noah Saviolo Onuralp Çevikkan Cihan Çanak Stefan Savic

Çaykur Rizespor kadrosunda Attila Mocsi (Şüpheli), Can Bozdoğan (Şüpheli), Ahmed Kutucu (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli), Noah Saviolo (Şüpheli), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Cihan Çanak (Sakat) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist Franculino Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Ozan Tufan Trabzonspor 1 Gol 1 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.

İkili Rekabet 1 Çaykur Rizespor 0 Beraberlik 4 Trabzonspor Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası

Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 6, Trabzonspor 11 gol attı.