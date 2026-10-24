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Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Trabzonspor ise son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Çaykur Rizespor
Pazartesi 19:00
26.10.2026
Trabzonspor
Stadyum: Çaykur Didi Yayın: beIN Sports Hakem: Halil Meler

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, ligde birbirlerine karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım için de sonuç oldukça önemli.

Lig Durumu

Çaykur Rizespor

12. Trendyol Süper Lig
O
8
G
3
B
1
M
4
P
10
8
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-3
Averaj

Trabzonspor

4. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
1
M
2
P
16
18
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Çaykur Rizespor 8 / 11
Trabzonspor 18 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Çaykur Rizespor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 0 / 3
Gol
0 – 6
Trabzonspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
5 – 4

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 10 puanla 12. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Çaykur Rizespor M M B G M

tüm kulvarlar

  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
Trabzonspor G G G M G

tüm kulvarlar

  • 22.10.2026 Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 01.10.2026 Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ederek 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise son 5 maçından 4 galibiyet alarak 4. sırada bulunuyor ve form durumuyla öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular

Çaykur Rizespor

4 eksik
Attila Mocsi Şüpheli
Can Bozdoğan Şüpheli
Ahmed Kutucu Sakat Diz Sakatlığı
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık

Trabzonspor

9 eksik
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Arseniy Batagov Sakat Adale Problemi
Paul Onuachu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Mustafa Eskihellaç Şüpheli
Noah Saviolo Şüpheli
Onuralp Çevikkan Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Cihan Çanak Sakat
Stefan Savic Şüpheli

Çaykur Rizespor kadrosunda Attila Mocsi (Şüpheli), Can Bozdoğan (Şüpheli), Ahmed Kutucu (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli), Noah Saviolo (Şüpheli), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Cihan Çanak (Sakat) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist
Qazim Laci Qazim Laci Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist
Mithat Pala Mithat Pala Çaykur Rizespor 0 Gol 2 Asist
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist
Franculino Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Ozan Tufan Ozan Tufan Trabzonspor 1 Gol 1 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.

İkili Rekabet
1 Çaykur Rizespor
0 Beraberlik
4 Trabzonspor
  • 14.03.2026 Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 18.10.2025 Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 13.04.2025 Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 26.02.2025 Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası
  • 09.11.2024 Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 6, Trabzonspor 11 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman?

26 Ekim 2026 tarihinde.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

19:00'da.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında hangi oyuncular eksik?

Eksik oyuncular: Attila Mocsi, Can Bozdoğan, Ahmed Kutucu, Khusniddin Alikulov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov, Paul Onuachu, Mustafa Eskihellaç, Noah Saviolo, Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Stefan Savic.

Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'un ligde kaç puanı var?

Çaykur Rizespor'un 10, Trabzonspor'un ise 16 puanı bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
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