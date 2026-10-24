Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, ligde birbirlerine karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım için de sonuç oldukça önemli.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 10 puanla 12. sırada.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.
Çaykur Rizespor, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ederek 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise son 5 maçından 4 galibiyet alarak 4. sırada bulunuyor ve form durumuyla öne çıkıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Attila Mocsi (Şüpheli), Can Bozdoğan (Şüpheli), Ahmed Kutucu (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli), Noah Saviolo (Şüpheli), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Cihan Çanak (Sakat) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Mithat Pala. Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 6, Trabzonspor 11 gol attı.
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