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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Didi Stadı'nda kar temizleme çalışması yürütülüyor

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Didi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bayarslan, yaptığı inceleme sonrasında saha zemininin temizlenmesini istedi.

Yeşil-mavili kulüp görevlileri, sahayı temizleme çalışması yürütürken, bu esnada kar yağışı da devam ediyor.

Stada gelen Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kafilesi de sahaya çıkarak zeminin son durumunu kontrol etti.

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