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Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartan Bülent Korkmaz'ın görevine son verildi!

09.06.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e ikinci olarak çıkaran teknik direktör Bülent Korkmaz, Karadeniz ekibinden ayrıldı. Çaykur Rizespor'un bu kararı sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartan Bülent Korkmaz'ın görevine son verildi!

Spor Toto 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİZ"

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Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

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Çaykur Rizespor'un bu hamlesinin ardından göreve İlhan Palut'un geleceği öğrenildi. Bülent Korkmaz'ın görevine son verilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.


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