Çaykur Rizespor'un imdadına taraftarı yetişti! Trabzonspor maçı öncesi...

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. Hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Rize'ye yağan yoğun kar, karşılaşmayı ertelenme tehlikesi ile baş başa bıraktı. Rizespor yönetiminin büyük çabasıyla birlikte saha tamamen temizlendi.
Sahanın bembeyaz olmasından sonra güvenlik görevlileri temizliğe yetişemedi. Tribünlerden destek alan Rizespor yönetimi bu konuyu böylece çözmüş oldu. Onlarca kişinin zeminde bulunan karları küremesiyle birlikte saha temizlendi.
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