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Çaykur Rizespor'un imdadına taraftarı yetişti! Trabzonspor maçı öncesi...

18.03.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme tehlikesi yaşadı. Görevlilerin sahaya girip zemini temizlemesinin ardından böyle bir tehlike kalmadı. Yapılan temizliğe yeterince görevli bulunamamasından dolayı tribünlerden taraftarlar sahaya girerek destekte bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Çaykur Rizespor'un imdadına taraftarı yetişti! Trabzonspor maçı öncesi...

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. Hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Rize'ye yağan yoğun kar, karşılaşmayı ertelenme tehlikesi ile baş başa bıraktı. Rizespor yönetiminin büyük çabasıyla birlikte saha tamamen temizlendi.

GÖREVLİLER YETMEYİNCE TRİBÜNDEN DESTEK GELDİ

Sahanın bembeyaz olmasından sonra güvenlik görevlileri temizliğe yetişemedi. Tribünlerden destek alan Rizespor yönetimi bu konuyu böylece çözmüş oldu. Onlarca kişinin zeminde bulunan karları küremesiyle birlikte saha temizlendi.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR...

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Çaykur Rizespor Trabzonspor
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