Çaykur Rizespor'un Trabzonspor maçı öncesi paylaştığı video gündem oldu! İzleyenler tekrar tekrar izliyor... İşte o paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek, Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk. Grupta iki takımın da 3'er puanı bulunuyor.
Bu akşam oynanacak maç öncesinde Çaykur Rizespor'dan hiç beklenmedik bir paylaşım geldi. Renk farketmeksizin bütün takım taraftarları bu videoya yoğun ilgi gösterdi.
#RizesporumuzunMaçıVar— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 25, 2025
🏆 ZTK A Grubu
🗓 3. Hafta
⚽ Trabzonspor
📆 26 Şubat Çarşamba
⏰ 20:30
🏟 Papara Park
👤 Ümit Öztürk
📲 #TSvÇRS pic.twitter.com/ngYhfysiDV
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