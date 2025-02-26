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Çaykur Rizespor'un Trabzonspor maçı öncesi paylaştığı video gündem oldu! İzleyenler tekrar tekrar izliyor... İşte o paylaşım

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 16:46
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Çaykur Rizespor Kulübü'nün Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video büyük ilgi gördü. Diğer takım taraftarları da videoyu tekrar tekrar izlediler.

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor maçı öncesi paylaştığı video gündem oldu! İzleyenler tekrar tekrar izliyor... İşte o paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek, Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk. Grupta iki takımın da 3'er puanı bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu akşam oynanacak maç öncesinde Çaykur Rizespor'dan hiç beklenmedik bir paylaşım geldi. Renk farketmeksizin bütün takım taraftarları bu videoya yoğun ilgi gösterdi.

İŞTE RİZESPOR'UN O PAYLAŞIMI

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Trabzonspor rizespor
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