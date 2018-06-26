SPOR

Çaykur Rizespor Vagner Love'ı istiyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.

Çaykur Rizespor Vagner Love'ı istiyor

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’a, Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Rizespor talip oldu. Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için kiralama önerisinde bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar’a 500 bin Euro önerdiği kaydedildi. Ancak deneyimli isme 2 milyon Euro maaş ödeyen Beşiktaş’ın, bundan dolayı teklifin yükseltilmesi halinde olumlu geri dönüş yapılabileceğini ilettiği belirtildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor vagner love Spor Toto Süper Lig

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