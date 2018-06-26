Çaykur Rizespor Vagner Love'ı istiyor

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’a, Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Rizespor talip oldu. Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için kiralama önerisinde bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar’a 500 bin Euro önerdiği kaydedildi. Ancak deneyimli isme 2 milyon Euro maaş ödeyen Beşiktaş’ın, bundan dolayı teklifin yükseltilmesi halinde olumlu geri dönüş yapılabileceğini ilettiği belirtildi. (FANATİK)

