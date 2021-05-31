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Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile anlaştı

31.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkanlık koltuğuna Tahir Kıran'ın oturacağı Rizespor transferde bombayı patlatıyor. Yıllarca adı Süper Lig'in devleriyle anılan Yannick Bolasie'yle her konuda anlaşmaya varıldı. Oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalanacak

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile anlaştı

Çaykur Rizespor'da başkanlık koltuğunun resmen devrolmasının ardından bombalar patlayacak.

Karadeniz ekibinin yeni patronu olacak olan Tahir Kıran hızlı bir giriş yapacak. Yola Bülent Uygun'la devam edecek olan Yeşil-Mavililer'de deneyimli hocanın raporu doğrultusunda dünyaca ünlü bir isim Yannisck Bolasie ile anlaşmaya varıldı.

Bonservisi Everton'da olan ancak geride kalan sezonu geçici transferle Middlesbrough'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu ile kurulan temasların olumlu sonuçlandığı, gelecek hafta resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

YILDIZLAR GELECEK

Everton'daki kontratı sona eren ve bugün itibarıyla resmen boşa çıkacak olan başarılı futbolcunun Rizespor'dan gelen öneriyi kabul ettiği önerildi. Oyuncu ile yapılan anlaşma miktarı henüz açıklanmazken Rizespor'da yıldız transferlerinin tam gaz devam edeceği de gelen haberler arasında.

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