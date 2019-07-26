Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bolu Dağı'nda bir otelde kamp yapan mavi-yeşilliler günde çift antrenman yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sabah antrenmanında sahaya çıkan Çaykur Rizespor'un antrenmanı ısınma koşusu ve hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e 2 ve streching ile sürdü.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Durak, "Çalışmalar her kamp gibi yorucu geçiyor. Biz biraz daha ağır çalışıyoruz lige iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini ve yorulmanın karşılığını da alırız. Takımımız şu anda iyi durumda. Gelen transferlerle daha iyi de olacak. Şu andaki uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı yorucu geçiyor ama inşallah lige iyi başlamak için özellikle ilk 4 hafta çok önemli. En iyi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Gelecek olan takviyelerle daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

"GELEN TRANSFERLERİN KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Transfer sezonunun yavaş geçtiğini belirten Durak, "Geçen seneye göre transfer sezonu yavaş geçiyor. Onun sebebi de tabii ki ekonomik sebepler. Her takıma bunun avantajları ve dezavantajları olacak. Biz de bunu kendimize avantaj olarak çevirmeye çalışacağız. Bu gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir ve biz de başarılı oluruz" diye konuştu.