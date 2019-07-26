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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Bolu'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Rizespor kaptanı Abdullah Durak yeni transferlerle daha iyi olacaklarını belirterek, “Gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir ve biz de başarılı oluruz” dedi.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bolu Dağı'nda bir otelde kamp yapan mavi-yeşilliler günde çift antrenman yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sabah antrenmanında sahaya çıkan Çaykur Rizespor'un antrenmanı ısınma koşusu ve hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e 2 ve streching ile sürdü.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Durak, "Çalışmalar her kamp gibi yorucu geçiyor. Biz biraz daha ağır çalışıyoruz lige iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini ve yorulmanın karşılığını da alırız. Takımımız şu anda iyi durumda. Gelen transferlerle daha iyi de olacak. Şu andaki uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı yorucu geçiyor ama inşallah lige iyi başlamak için özellikle ilk 4 hafta çok önemli. En iyi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Gelecek olan takviyelerle daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

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"GELEN TRANSFERLERİN KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Transfer sezonunun yavaş geçtiğini belirten Durak, "Geçen seneye göre transfer sezonu yavaş geçiyor. Onun sebebi de tabii ki ekonomik sebepler. Her takıma bunun avantajları ve dezavantajları olacak. Biz de bunu kendimize avantaj olarak çevirmeye çalışacağız. Bu gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir ve biz de başarılı oluruz" diye konuştu.

Hedeflerinin yeni sezonda üst sıralarda yer almak olduğunu aktaran Abdullah Durak, "UEFA konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü eksiğiz biraz. İnşallah kaliteli oyuncular gelirse UEFA’ya kadar çıkabiliriz" dedi.

"4 BÜYÜKLER BENCE DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eskiye göre düşüşte olduğunu düşündüğünü belirten Durak, "Bence 4 büyükler düşüşe geçti. Ben uzun süre Süper Lig’de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye gidip puan almak. Puan bile hayaldi. Şimdi almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden 3 büyüklerde düşüş var. Sebebi de galiba mali olarak etkili oldu. Bence Anadolu takımları da gelişti ama asıl neden 3 büyüklerdeki düşüşler" ifadelerini kullandı.

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