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Çaykur Rizesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 29.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Çaykur Rizesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Türk Kızılay ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yabancı oyuncuların da gıda yardımına destek olduğunun ifade edildiği açıklamada, takım kaptanlarından Abdullah Durak'ın Türk Kızılay aracılığıyla 100 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

Forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın "Ben de bin ailemizin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Böyle günleri yardımlaşarak atlatacağız" mesajı verdiğinin belirtildiği açıklamada, Tunuslu Montasar Talbi'nin 30, takım kaptanlarından Orhan Ovacıklı'nın ise 40 ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı.

Gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak'ın da katıldığı kampanyaya çok sayıda kişinin destek verdiği ifade edildi. Öte yandan yeşil-mavili oyuncuların, sosyal medya hesaplarından başka takımlardaki futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet ettiği görüldü.

(AA)

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