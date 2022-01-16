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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da son 16 turu ilk maçında avantaj peşinde

16.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da son 16 turu ilk maçında avantaj peşinde

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile 19 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinde teknik ekip ve oyuncular, tesislerdeki toplantıda bir araya geldi.

Rakibin maç görüntülerinin izlendiği toplantı sonrası antrenman yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Aziz Akkaya, zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.

Son 3 Avrupa müsabakasında çok sert maçlar oynadıklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinden geçtiğimiz için takımımız yorgun. İlk maç bizim için çok önemli. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Mersin'e döndükten hemen sonra cumartesi günü rövanş maçına çıkacağız. Yoğun bir program var. Geniş bir kadroyuz. Tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Rakibimiz uzunları fazla olan tecrübeli bir takım, ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Herkes bunun farkında. İyi çalıştığımız düşünüyorum."

Son 16 turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Flammes Carolo eşleşmesinin ilk maçı 19 Ocak'ta Fransa'da, rövanş karşılaşması ise 22 Ocak'ta Mersin'de oynanacak.

Kupada 13 Ocak'ta oynanması gereken maç, Mersin ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonunca (FIBA) ertelenmişti.

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