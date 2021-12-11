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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak istifa etti

11.12.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak istifa etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Orak'ın sunduğu istifanın kabul edildiği belirtildi.

Orak ile karşılıklı olarak anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma süresi boyunca tüm enerjisini kulüp hedeflerimize ulaşmak için harcayan hocamıza bugüne kadar verdiği tüm hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında kendisine kalpten başarılar diliyoruz. 3 kupa hedefiyle başladığımız bu sezonda, amacımıza ulaşmamız için gerekli tüm yatırım ve planlamaları hem antrenör hem oyuncu bakımından titizlikle yapmaktayız. Başta şehrimiz Mersin olmak üzere tüm taraftarlarımızın sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphe duymamalarını istiyoruz. Sezonu 3 kupa ile kapatacağımıza inancımız tam."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bugün deplasmanda oynadığı Nesibe Aydın maçını 84-76 kaybetmişti.

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