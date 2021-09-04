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  4. Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

04.09.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Enes Ünal, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'la oynanan maçta takımın forveti olarak sahaya çıktı. Henüz karşılaşmanın 1. dakikasında penaltı kaçıran Ünal, Cebelitarık kalecisine de bir ilki yaşattı. Ev sahibi takımın kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı. Enes Ünal'ın sahadaki etkisiz görüntüsünden sonra futbolseverler, forvet tercihi sebeiyle teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılar henüz maçın 1. dakikasında Enes Ünal'la kullandığı penaltı vuruşunda golü yapamadı.

ENES ÜNAL TERCİHİ SEBEBİYLE ELEŞTİRİLDİ

Hem penaltıyı kaçırması hem de saha içindeki etkisiz görüntüsü sebebiyle Enes Ünal, taraftarlar tarafından eleştirilirken Şenol Güneş'e de tepki vardı. Ünal'ı karşılaşmaya ilk 11'de başlattığı için Güneş'e sert tepki gösteren taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım formasını hak etmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Cebelitarık Türkiye Milli Futbol Takımı
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