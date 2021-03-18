SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Cedi kazandı, Furkan kaybetti

Cedi kazandı, Furkan kaybetti

18.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cedi kazandı, Furkan kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 117-110 kazandıkları Boston Celtics maçında 10 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz'ın takımı Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers ise, sahasında Milwaukee Bucks'a 109-105 yenildi.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında Boston Celtics'i 117-110 mağlup ederken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Cedi, 10 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 29, Darius Garland 25 sayı üretirken Larry Nance 18 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Celtics'te Jayson Tatum'un 29, Jaylen Brown'un 28 sayılık performansları takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

FURKAN KORKMAZ'IN FORMASINI GİYDİĞİ 76ERS EVİNDE MAĞLUP

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Milwaukee Bucks'a 109-105 yenildi.

76ers'ta 20 dakika sahada kalan Furkan, 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretirken Tobias Harris 19, Danny Green 18 sayı ile oynadı. 13 sayı, 12 asist ve 10 ribaunt ile oynayan Ben Simmons ise "triple-double" yaptı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaparak takımına galibiyeti getirdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
LeBron James, NBA'de takım sahibi olmak istiyorLeBron James, NBA'de takım sahibi olmak istiyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
cedi osman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Diğer Haberler

Cedi kazandı, Furkan kaybetti

Cedi kazandı, Furkan kaybetti

NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA'de 3 basketbolcunun testi pozitif

LeBron James, NBA'de takım sahibi olmak istiyor

LeBron James, NBA'de takım sahibi olmak istiyor

NBA'de bir güne 5 'triple double' sığdı

NBA'de bir güne 5 'triple double' sığdı

Furkan Korkmaz 18 sayı attı, Philadelphia kazandı

Furkan 18 attı, Philadelphia kazandı

Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.