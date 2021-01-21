Cedi Osman 25 sayıyla oynadı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Charlotte Hornets - Washington Wizards ve Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, iki kez uzatmaya giden müsabakadan 147-135 galip ayrıldı.

42 sayıyla kariyer rekorunu kıran Cavalierslı Collin Sexton ayrıca 5 ribaunt ve 5 asist üretti. Karşılaşmayı 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Cedi Osman da galibiyette önemli rol oynadı. Nets'te Kevin Durant'in 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 4 blok, Kyrie Irving'in 37 sayı, 3 blok ve James Harden'ın 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki maçı, ev sahibi 76ers 117-109 kazandı. 76ers'ı galibiyete, 42 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan all-star pivot Joel Embiid taşıdı. Furkan Korkmaz da kenardan gelerek 7 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmalık katkıda bulundu.