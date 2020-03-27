SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Cedi Osman'dan "Evde kal" mesajı

Cedi Osman'dan "Evde kal" mesajı

NBA HABERLERİ  | 27.03.2020 22:25 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Cedi Osman'dan "Evde kal" mesajı

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, NBA'nın sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'deki vatandaşlarına seslendi.

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için alınabilecek önlemleri aktaran Cedi Osman, "Öncelikle, bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye öksürün ya da hapşırın. Sonrasında peçeteyi çöpe atın. Kapı kolları, telefon, anahtarlar gibi sürekli temas ettiğimiz materyalleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cedi osman koronavirüs evde kal

En Çok Okunan Haberler

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Fenerbahçe'de bir şok daha!

Fenerbahçe'de bir şok daha!

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!

Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA'de üçüncü koronavirüs vakası

NBA'de üçüncü koronavirüs vakası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman'dan "Evde kal" mesajı

Cedi Osman'dan "Evde kal" mesajı

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Christian Wood virüsten kurtuldu

Spor dünyası koronavirüse karşı ilk zaferini kazandı!

Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Cedi Osman'dan 'Evde Kal' çağrısı

NBA'de Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından döndü!

Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!

Rudy Gobert: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum

Koronavirüse yakalanan yıldızdan flaş açıklama!

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.